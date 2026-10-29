Тренера Баварії виписали з лікарні

Головного тренера Баварії Венсана компані виписали з лікарні.

Про це повідомили у Sky Sports.

Фахівець вже повернувся додому, де проходитиме реабілітацію після хвороби.

За словами директора Баварії Макса Еберля, лікарі встановили причину поганого стану Компані, через який його госпіталізували – це подразнення оболонок мозку.

"Я впевнений, що зовсім скоро він повернеться до роботи та на всі сто відсотків зможе виконувати свої обов'язки на матчах", – додав Еберль.

Vincent Kompany ist nach seinem Zusammenbruch in Folge einer Hirnhautreizung aus dem Krankenhaus entlassen worden. 🚨 Das bestätigte der FCB-Sportvorstand Max Eberl im Vorfeld der DFB-Pokalpartie des Titelverteidigers gegen den 1. FC Magdeburg. "Das ist, glaube ich, die größte und die schönste Nachricht für uns alle", sagte Eberl in der ARD. 👉 Der Sportchef erläuterte zugleich erstmals die genauen Hintergründe des Ausfalls des Trainers. "Man hat gefunden, was es ist: Es ist eine Hirnhautreizung, die diesen Zwischenfall eben am letzten Freitag heraufbeschworen hat", sagte Eberl. ℹ️ Kompany war in der vergangenen Woche am Rande des Trainings der zweiten Münchner Mannschaft zusammengebrochen. "Aber er durfte jetzt nach Hause gehen und kann zu Hause die Reha machen", sagte Eberl: "Reha heißt bei ihm Ruhe, Medikamente. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er ganz bald wieder mit 100 Prozent am Rand steht." #SkySport #Kompany #FCBayern — Sky Sport (@SkySportDE) October 28, 2026

Нагадаємо, останнім часом бельгієць боровся з вірусною інфекцією. Упродовж останніх днів Компані вже був змушений пропустити кілька зустрічей та тренувань.

Згодом Компані стало погано на одному з тренувань, після чого його терміново госпіталізували до однієї з лікарень Мюнхена.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ліверпуля та Арсенала потрапив до лікарні.