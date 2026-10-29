Тренера Баварії виписали з лікарні
Венсан Компані
ФК Баварія
Головного тренера Баварії Венсана компані виписали з лікарні.
Про це повідомили у Sky Sports.
Фахівець вже повернувся додому, де проходитиме реабілітацію після хвороби.
За словами директора Баварії Макса Еберля, лікарі встановили причину поганого стану Компані, через який його госпіталізували – це подразнення оболонок мозку.
"Я впевнений, що зовсім скоро він повернеться до роботи та на всі сто відсотків зможе виконувати свої обов'язки на матчах", – додав Еберль.
Нагадаємо, останнім часом бельгієць боровся з вірусною інфекцією. Упродовж останніх днів Компані вже був змушений пропустити кілька зустрічей та тренувань.
Згодом Компані стало погано на одному з тренувань, після чого його терміново госпіталізували до однієї з лікарень Мюнхена.
Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ліверпуля та Арсенала потрапив до лікарні.