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Тренера Баварії виписали з лікарні

Володимир Максименко — 29 жовтня 2026, 00:50
Тренера Баварії виписали з лікарні
Венсан Компані
ФК Баварія

Головного тренера Баварії Венсана компані виписали з лікарні.

Про це повідомили у Sky Sports.

Фахівець вже повернувся додому, де проходитиме реабілітацію після хвороби.

За словами директора Баварії Макса Еберля, лікарі встановили причину поганого стану Компані, через який його госпіталізували – це подразнення оболонок мозку. 

"Я впевнений, що зовсім скоро він повернеться до роботи та на всі сто відсотків зможе виконувати свої обов'язки на матчах", – додав Еберль.

Нагадаємо, останнім часом бельгієць боровся з вірусною інфекцією. Упродовж останніх днів Компані вже був змушений пропустити кілька зустрічей та тренувань.

Згодом Компані стало погано на одному з тренувань, після чого його терміново госпіталізували до однієї з лікарень Мюнхена

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ліверпуля та Арсенала потрапив до лікарні.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Венсан Компані Баварія Мюнхен

Венсан Компані

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