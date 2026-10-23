Компані знепритомнів після тренування: тренера терміново доправили до лікарні

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані знепритомнів після тренування команди. Його терміново доправили до однієї з лікарень Мюнхена для обстеження.

За інформацією Sky Sport, його стан стабільний.

Останнім часом бельгієць боровся з вірусною інфекцією. Упродовж останніх днів Компані вже був змушений пропустити кілька зустрічей та тренувань.

Інформацію згодом підтвердили у Баварії.

"Компані після погіршення стану під час тренування в п'ятницю довелося звернутися за медичною допомогою. Тренер спостерігав за тренуванням другої команди. Компані буде ретельно обстежено в лікарні, і він залишиться під медичним наглядом. До подальших вказівок тренувальний процес та ігри координуватиме його тренерський штаб", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, лівий вінгер Баварії Луїс Діас зазнав травми у матчі 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти лондонського Арсенала.