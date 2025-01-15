Стала відома зарплата Кварацхелії у ПСЖ

Грузинський півзахисник Хвіча Кварацхелія буде заробляти у ПСЖ у шість разів більше, ніж у Наполі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Парижани будуть платити 23-річному гравцю 11 млн євро в рік, що у шість разів більше його річної зарплати в Наполі, де він отримував 1,8 млн євро.

Напередодні гравець вже узгодив особисті умови з лідерами Ліги 1 щодо п'ятирічного контракту. Його угода з Наполі закінчується в червні 2027 року, клуб хотів продовжити його контракт, але грузин відмовився.

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Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Раніше головний тренер неаполітанців Антоніо Конте підтвердив інформацію, що Хвіча запросив трансфер з клубу.