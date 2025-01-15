Красиве прощання з Неаполем: Кварацхелія перед трансфером до ПСЖ відвідав мурал Марадони

Грузинський вінгер Хвіча Кварацхелія, який незабаром залишить італійський Наполі, здійснив символічне прощання з містом та клубом, який став йому рідним.

У переддень свого очікуваного трансферу до ПСЖ, Кварацхелія відвідав культовий мурал Дієго Марадони в Неаполі, віддавши данину поваги легендарному аргентинцю, чия спадщина у місті є безцінною.

Цей момент став символічним жестом не тільки до Марадони, але й до всієї неаполітанської фан-бази, яка прийняла Кварацхелію як одного з своїх.

Грузинський гравець, що став незамінним елементом Наполі, зумів не лише засвітити себе у найкращому світлі на полі, а й завоювати серця вболівальників.

Протягом поточного сезону Хвіча провів 16 матчів, забив 5 голів і віддав 3 асисти.

Нагадаємо, паризький клуб заплатить італійцям 70 млн євро з можливими бонусами. Сама угода передбачає 5-річний контракт для самого футболіста, що дає йому шанс стати частиною одного з найсильніших клубів Європи.