Я дуже розчарований: Конте підтвердив, що Кварацхелія попросив Наполі продати його

Головний тренер Наполі Антоніо Конте заявив, що зірка його команди Хвіча Кварацхелія запросив трансфер з клубу.

Слова італійського фахівця наводить сайт Альфредо Педулли.

"Я ніколи не ухилявся від незручних запитань, якщо я говорю, то кажу правду, інакше я вважаю за краще промовчати. Я не брешу. Ми говоримо про важливого гравця. Гравця, який цього літа, коли я розмовляв з президентом, враховуючи, що Зелінський та Осімген вже пішли, повинен був піти. Я також хотів мати технічну впевненість. Крім роботи, потрібна ще й якість, і я вимагав підтвердження, що деякі гравці залишаться, зокрема Хвіча, який цього літа, як ви добре знаєте, попросив, щоб його продали. І він був не єдиним. Тепер він попросив клуб, щоб його продали, не кривлячи душею. Ось що мені було сказано, гравець підтвердив мені своє рішення", – сказав Конте.

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55-річний наставник неаполітанців не став приховувати своє розчарування рішенням грузинського вінгера.

"Особисто я відчуваю себе дуже розчарованим, тому що я витратив 6 місяців, намагаючись дати Кварі відчути себе в центрі команди, працюючи з ним, показуючи йому, що тут можна зробити щось важливе, а також працюючи з клубом над оновленням. І сьогодні, через 6 місяців, ми знаходимося в початковій точці. З мого боку є велике розчарування, я сприймаю речі прямо, і я теж не був настільки наполегливим, щоб переконати обидві сторони рухатися вперед. Сьогодні я мушу зробити крок назад, я не можу тримати в кайданах тих, хто сьогодні не хоче залишатися. Я зробив це цього літа, у мене було 6 місяців, щоб переконати сторони знайти рішення, але я зрозумів, що ця новина пролунала як грім серед ясного неба. Зараз я роблю крок назад, і це правильно, що клуб і оточення Квари вирішують ситуацію".

Конте зізнався, що не хоче, щоб футболіст думав, що тренер стоїть на заваді його трансферу з Наполі.

"Я б ніколи не хотів, щоб він подумав, що я наклав вето на продаж гравця в майбутньому, якщо він залишиться. Я зробив це цього літа, вірячи, що зможу переконати його в правильності проєкту. Але, судячи з результатів, мені це не вдалося. І тому він не зіграє проти Верони. Ми побачимо, що станеться, але тим часом ми втрачаємо важливого гравця. Тепер давайте зосередимося на Вероні".

Матч Наполі проти Верони відбудеться у неділю, 12 січня. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що головним претендентом на придбання Хвічі Кварацхелії є ПСЖ. Французький клуб має два варіанти угоди, один з яких може влаштувати партенопейців.