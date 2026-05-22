Пантери завершили жіночий чемпіонат України перемогою над Кривбасом

У п'ятницю, 22 травня, відбувся матч заключного туру групи вибування Вищої ліги чемпіонату України сещону-2025/26 серед жінок між Пантерами та Кривбасом.

Пантери завдяки голу Марії Тихонової на 89-й хвилині з пенальті здобули виїзну перемогу 2:1 та посіли перше місце в групі вибування. Кривбас із 11 очками уникнув вильоту, посівши третє місце в групі вибування. З еліти вилетіли Ладомир і Поділля.

Чемпіонат України-2025/26, жінки

Група вибування, 10 тур, 22 травня

Кривбас – Пантери – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Білокур, 1:1 – 47 Назаренко, 1:2 – 89 Тихонова

Нагадаємо, 21 травня, харківський Металіст 1925 на виїзді розгромив Колос із рахунком 3:0 і став чемпіоном України сезону-2025/26.