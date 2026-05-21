Металіст 1925 і Шахтар зіграли внічию, розгроми від Колоса та Полісся у жіночій Вищій лізі

У четвер, 21 травня, відбулися три матчі в рамках Вищої ліги жіночого чемпіонату України з футболу-2025/26. У Чемпіонській групі Шахтар відіграв очки у лідера чемпіонату, Металіста 1925 – нічия 2:2. Колос на виїзді розгромив Ворсклу.

У групі вибування ЕМС-Поділля зазнав розгромної поразки від Полісся.

Чемпіонат України-2025/26, жінки

10 тур, 21 травня

Чемпіонська група

Металіст 1925 – Шахтар – 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Андрухів, 1:1 – 35 Головач, 1:2 – 49 Головач, 2:2 – 90+1 Бондарчук

Ворскла – Колос – 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 – 54 Семків, 0:2 – 79 Остапів, 0:3 – 84 Котяш, 0:4 – 90+1 Семків

Група вибування

Полісся – ЕМС-Поділля – 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 13 Стець, 2:0 – 21 Борейко, 3:0 – 40 Баліна (з пенальті), 4:0 – 82 Баліна, 5:0 – 87 Серемчук

Нагадаємо, у 9 турі Металіст 1925 на виїзді обіграв Колос 3:0.