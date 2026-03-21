Шахтар здолав Ворсклу, Кривбас розгромив Поділля на старті другого етапу Вищої ліги

У суботу, 21 березня, відбулись матчі 1 туру Другого етапу Вищої ліги з футболу.

Ворскла, яка є чинним чемпіоном країни, вдома поступилась донецькому Шахтарю. Гравці полтавського колективу вийшли вперед на 43-й хвилині, коли Левицька потужним ударом зі штрафного поцілила під поперечину. На це "гірники" відповіли двома голами у другій половині гри та здобули перемогу.

У групі вибування криворізький Кривбас переграв вінницьке ЕМС-Поділля з рахунком 4:1.

Вища ліга – чемпіонат України

1 тур, 21 березня

Чемпіонська група

Ворскла (Полтава) – Шахтар (Донецьк) 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Левицька, 1:1 – 66 Григорʼєва (автогол), 1:2 – 75 Котовець

Група вибування

Кривбас (Кривий Ріг) – ЖФК ЕМС-Поділля (Вінниця) 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – СТахнюк, 1:1 – 49 Січко, 2:1 – Городецька, 3:1 – 75 Козуб, 4:1 – 90 Назаренко

Напередодні Сістерс Одеса та Колос Ковалівка зіграли внічию.