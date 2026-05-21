Команда з КНДР уперше за понад 7 років зіграла матч у Південній Кореї

У середу ввечері на стадіоні "Suwon Sport Complex" відбувся перший за понад 7 років матч команди з КНДР на території Південної Кореї.

Про це пише Kyodonews.net.

Сталося це через те, що місто Сувон стало господарем вирішальних стадії Ліги чемпіонів Азійської конфедерації футболу серед жінок.

У першому півфіналі Токіо Верді (Японія) обіграв Мельбурн Сіті (Австралія) з рахунком 3:1.

В іншому півфіналі зійшлися Нагохян (КНДР) та місцевий Сувон. Перемогу здобули саме гості, які були номінальними господарями. Сувон забив на початку другого тайму, але футболістки Нагохяна зрівняли рахунок, а потім і вийшли вперед.

Серед тих, хто залишився на трибунах попри дощ, був 79-річний Лі Мьон У, який народився в Північній Кореї та переїхав до Південної Кореї ще 1978 року. Для нього ця подія мала глибоко особисте значення.

"Мені здалося, ніби до мене приїхали в гості племінниці з рідного міста. Я прийшов сюди з радістю в серці", – сказав Лі, додавши, що сподівається, що ця подія допоможе розморозити міжкорейські відносини.

30-річний Кім Хьон Джун сказав, що він здивований, що команда Північної Кореї взагалі приїхала, враховуючи оголошення Пхеньяном Півдня "ворожою державою".

"Я не думаю, що один матч змінить міжкорейські відносини, але якщо такі події будуть накопичуватися одна за одною, обмін візитами може колись відновитися", – сказав Кім.

Загін уболівальників, що складався з близько 3000 осіб, організований приблизно 200 громадськими групами, підтримував обидві команди, скандуючи назви кожного клубу та утримуючись від національної приналежності відповідно до правил АФК, як було оголошено у заяві, опублікованій перед матчем.

Міністр об'єднання Чун Дон Йон раніше в середу заявив парламентському комітету, що не відвідає матч, посилаючись на прохання АФК до Корейської футбольної асоціації не допустити політичного підтексту в заході.

Чун назвав цей візит значущим, оскільки це "вперше за сім з половиною років північнокорейська спортивна делегація ступила на південнокорейську землю", і додав, що його міністерство докладе зусиль для забезпечення чудового проведення заходу, що сприятиме відновленню довіри між обома сторонами.

Спортивні та цивільні візити між двома Кореями були призупинені з кінця 2018 року, після короткого потепління у відносинах навколо Зимових Олімпійських ігор у Пхенчхані, а потім були ще більше порушені пандемією COVID-19.

