Манчіні: Рома жодного разу не зв’язалась зі мною

Відомий італійський тренер Роберто Манчіні спростував інформацію про те, що Рома була зацікавлена в його послугах.

60-річного фахівця цитує Sky Sport Italia.

"Рома жодного разу не зв'язалася зі мною. Мені ніхто не дзвонив. Мені було приємно прочитати, що багато вболівальників Роми були б раді моєму приїзду, а багато вболівальників Лаціо були б розлючені. Якби були створені всі умови для здійснення хорошого проєкту, я б сказав "так", – заявив тренер.

Також Манчіні визнав, що відхід зі збірної Італії влітку 2023 року заради збірної Саудівської Аравії був помилкою:

"Відхід зі збірної Італії – помилка. Я б не став робити цього знову і вчинив би по-іншому. Арабські гроші? Вони вплинули на вибір. У мене є незакінчена справа: я мрію повернутися і виграти чемпіонат світу", – сказав фахівець.

Нагадаємо, посаду головного тренера збірної Саудівської Аравії Манчіні покинув наприкінці жовтня. Новим наставником Роми став Клаудіо Раньєрі.