Зідан повернеться до тренерської роботи у 2026 році

Легендарний Зінедін Зідан очолить збірну Франції влітку 2026 року, після завершення чемпіонату світу в США.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За їхньою інформацією, сторони уже зараз ведуть переговори, щоби домовитися щодо всіх ключових деталей співпраці заздалегідь. Повідомляється, що контракт Зідана не матиме дати завершення: 52-річний француз зможе покинути свою посаду коли захоче.

Також Федерація футболу Франції погодилася з тим, що Зідан продовжуватиме проживати в Мадриді та приїжджатиме до Франції лише на матчі збірних і підготовку до них. Цей пункт був одним із ключових для тренера.

Нагадаємо, на початку січня головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив, що покине свою посаду після ЧС-2026. Одразу після цього Зідана назвали головним претендентом на заміну йому.