Зідан – головний кандидат на заміну Дешама у збірній Франції

Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан є головним претендентом на місце наставника збірної Франції після відходу Дідьє Дешама.

Про це повідомляє видання L'Equipe.

52-річний французький фахівець готовий чекати скільки знадобиться заради цієї посади. Зазначається, що ЗіЗу не буде тиснути на Французьку федерацію футболу в цьому питанні.

Нагадаємо, що Зідан знаходиться без роботи з 2021 року, коли покинув мадридський Реал. Француз відмовлявся від роботи з Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Баварією через небажання вивчати нову мову.

За два періоди роботи із Реалом Зідан тричі вигравав Лігу чемпіонів, по два рази тріумфував у чемпіонаті Іспанії, Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

Раніше Дідьє Дешам підтвердив, що чемпіонат світу 2026 року стане для нього останнім турніром на чолі "Les Bleus".

Француз очолив свою рідну національну збірну 8 липня 2014 року. Під його керівництвом "триколірні" стали чемпіонами світу у 2018 році, а також виграли Лігу націй сезону-2020/21.

Нагадаємо, що Франція може стати суперником України на груповому етапі кваліфікації чемпіонату світу-2026. Для цього французи мають обіграти Хорватію у чвертьфіналі Ліги націй-2024/25.