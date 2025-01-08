У 2026 році все закінчиться: Дешам підтвердив, що залишить збірну Франції

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтвердив, що чемпіонат світу 2026 року стане для нього останнім турніром на чолі "Les Bleus".

Слова 56-річного фахівця наводить Reuters.

"У 2026 році це закінчиться. У мене в голові все дуже чітко. Я відпрацював свій час, з тим самим бажанням і пристрастю підтримувати Францію на найвищому рівні. Але 2026 рік – це дуже хороший час зупинитися", – сказав Дешам.

Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація, що Дідьє Дешам планує залишити свою посаду після ЧС-2026.

Варто зазначити, що Дешам є рекордсменом збірної Франції за часом, проведеним в якості головного тренера команди.

Француз очолив свою рідну національну збірну 8 липня 2014 року. Під його керівництвом "триколірні" стали чемпіонами світу в 2018 році, а також виграли Лігу націй сезону-2020/21.

Нагадаємо, що Франція може стати суперником України на груповому етапі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Для цього французи мають обіграти Хорватію в чвертьфіналі Ліги націй-2024/25.