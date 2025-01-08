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У 2026 році все закінчиться: Дешам підтвердив, що залишить збірну Франції

Олексій Погорелов — 8 січня 2025, 10:09
У 2026 році все закінчиться: Дешам підтвердив, що залишить збірну Франції
Дідьє Дешам
Reuters

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтвердив, що чемпіонат світу 2026 року стане для нього останнім турніром на чолі "Les Bleus".

Слова 56-річного фахівця наводить Reuters.

"У 2026 році це закінчиться. У мене в голові все дуже чітко. Я відпрацював свій час, з тим самим бажанням і пристрастю підтримувати Францію на найвищому рівні. Але 2026 рік – це дуже хороший час зупинитися", – сказав Дешам.

Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація, що Дідьє Дешам планує залишити свою посаду після ЧС-2026.

Варто зазначити, що Дешам є рекордсменом збірної Франції за часом, проведеним в якості головного тренера команди.

Француз очолив свою рідну національну збірну 8 липня 2014 року. Під його керівництвом "триколірні" стали чемпіонами світу в 2018 році, а також виграли Лігу націй сезону-2020/21.

Нагадаємо, що Франція може стати суперником України на груповому етапі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Для цього французи мають обіграти Хорватію в чвертьфіналі Ліги націй-2024/25.

Збірна Франції Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам

Дідьє Дешам

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