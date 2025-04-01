У Реала з’явився несподіваний кандидат на заміну Анчелотті

Новим головним тренером мадридського Реала влітку поточного року може стати нинішній наставник Комо Сеск Фабрегас.

Про це повідомляє Fichajes.

Нинішній тренер команди Карло Анчелотті може покинути клуб наприкінці поточного сезону. Це пов’язано, зокрема, із відходом його сина та асистента Давіде.

Попри те, що раніше головним кандидатами на заміну Анчелотті називалися Хабі Алонсо та Юрген Клопп, тепер керівництво мадридського клубу розглядає ще й кандидатуру Фабрегаса.

37-річний іспанець проводить свій дебютний сезон у якості головного тренера, і вже став об’єктом інтересу таких клубів як Манчестер Сіті та Мілан.

Наразі Комо посідає 13 місце в турнірній таблиці Серії А з 30 очками в 30 турах. Зону вильоту команда випереджає на 7 очок.