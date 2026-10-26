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Комо продовжив контракт зі своїм найкращим бомбардиром

Олег Дідух — 26 жовтня 2026, 16:02
Комо продовжив контракт зі своїм найкращим бомбардиром
Анастасіос Дувікас
ФК Комо

Нападник збірної Греції Анастасіос Дувікас продовжив контракт із Комо.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода розрахована на 5 років – до кінця червня 2031 року.

Дувікас виступає за Комо з лютого 2025 року, коли перейшов із Сельти за 14 мільйонів євро. З того часу провів за італійський клуб 68 матчів у всіх турнірах, відзначившись 27 голами та 5 асистами. Зокрема, забив по голу в кожному з 3 матчів за Комо у поточному сезоні Ліги чемпіонів.

Наразі трансферна вартість 27-річного гравця оцінюється в 25 мільйонів євро. На рахунку Дувікаса 3 голи в 24 матчах за збірну Греції.

Нагадаємо, у суботу, 24 жовтня, Комо в 8 турі Серії А обіграв Сассуоло 2:0. Дувікас у цьому матчі оформив дубль.

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