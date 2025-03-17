Манчестер Сіті влітку звільнить Гвардіолу: ЗМІ вже назвали його наступника

Керівництво Манчестер Сіті планує звільити іспанського тренера Жузепа Гвардіолу через незадовільні результати команди.

За інформацією E-noticies, босами клубу вже обрано можливу заміну – це колишній футболіст Барселони та збірної Іспанії, а нині тренер італійського Комо Сеск Фабрегас.

У Манчестер Сіті спробують влітку переманити фахівця, пообіцявши йому солідні інвестиції на нових гравців. Наразі у "містян" склалася ситуація, коли потрібно міняти більшість гравців, адже багатьом уже за 30 років.

В АПЛ на поточний момент Ман Сіті йде на п'ятій позиції, а в Лізі чемпіонів команда вилетіла від Реала на старті плейоф.

Раніше стало відомо, що англійській клуб планує придбати півзахисника Реала Едуардо Камавінгу.