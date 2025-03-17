Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті влітку звільнить Гвардіолу: ЗМІ вже назвали його наступника

Олексій Мурзак — 17 березня 2025, 18:54
AP
Жузеп Гвардіола

Керівництво Манчестер Сіті планує звільити іспанського тренера Жузепа Гвардіолу через незадовільні результати команди.

За інформацією E-noticies, босами клубу вже обрано можливу заміну – це колишній футболіст Барселони та збірної Іспанії, а нині тренер італійського Комо Сеск Фабрегас.

У Манчестер Сіті спробують влітку переманити фахівця, пообіцявши йому солідні інвестиції на нових гравців. Наразі у "містян" склалася ситуація, коли потрібно міняти більшість гравців, адже багатьом уже за 30 років.

В АПЛ на поточний момент Ман Сіті йде на п'ятій позиції, а в Лізі чемпіонів команда вилетіла від Реала на старті плейоф.

Раніше стало відомо, що англійській клуб планує придбати півзахисника Реала Едуардо Камавінгу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Сеск Фабрегас

Чемпіонат Англії, АПЛ

Фернандеш повторив манкуніанське досягнення Руні та Бекхема в АПЛ
Арсенал завдяки голу Меріно переграв Челсі, МЮ розгромив Лестер у 29 турі АПЛ
Зірка Челсі отримав травму перед матчем з Арсеналом
Він заспокоївся, – Судаков розповів, чим займається Мудрик під час усунення від футболу
Артета – про майбутній матч з Реалом: Дуже радий грати проти клубу з такою історією

Останні новини