Зірка снукеру назвав винуватця фіаско Англії в грі з Аргентиною

Зірковий снукерист з Австралії Ніл Робертсон вважає, що Томас Тухель занадто рано вирішив віддати ініціативу в руки Аргентини, що й призвело до поразки в півфіналі ЧС-2026.

Своїми думками "Центуріон" поділився в соцмережі "Х" (колишній твіттер – прим.)

"Розчарований за Англію та фанатів Англії. Тішуся за Мессі, що, можливо, його остання гра за Аргентину припала на фінал. Але я справді думав, що Тухель подбає, щоб Англія не повторила того, що вони зробили у фіналі (Євро-2020 – прим.) проти Італії.

Як, чорт забирай, можна дозволити Мессі керувати грою протягом 30-40 хвилин, просто відсиджуючись у своєму штрафному майданчику? Сумно визнавати, але це справді провина Тухеля, що він не вибрав кількох гравців, які явно могли б зробити величезну різницю сьогодні", – написав Ніл.

Gutted for England and England fans. Delighted for Messi for possibly his last game for Argentina to be in the final. But I really thought Tuchel would make sure England wouldn’t do what they did in the final vs Italy. How an earth can you let Messi run the show for 30-40 minutes… — Neil Robertson OAM (@nr147) July 15, 2026

Робертсон є давнім фанатом лондонського Челсі. Гравець у снукер має чудові дружні стосунки з Джоном Террі – екскапітаном "синіх" та легендою цього клубу.

Робертсон зараз посідає друге місце світового рейтингу снукера, поступаючись лише Джадді Трампу. За кар'єру він виграв 22 рейтингові турніри. 2010 року став чемпіоном світу.

Нагадаємо, Ліонель Мессі в цій грі записав у свій актив 2 асисти. Саме його було визнано найкращим гравцем матчу.