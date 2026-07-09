О'Салліван закликав більше приділяти увазі грі, яка є конкурентом класичного снукеру

Легенда снукеру Ронні О'Салліван зізнався, що хотів би, щоб гравці частіше звертали увагу на гру Снукер900. Це дозволило б уніфікувати й пришвидшити гру.

Слова "Ракети" цитує Metro.co.uk.

"Мені подобається, що це не заважає грі, але трохи прискорює її, встановлює час початку та закінчення. Таким чином, усі знають, де вони знаходяться: гравці, уболівальники, телебачення, усі, хто в цьому замішаний. Це робить процес набагато більш систематизованим, але при цьому все одно залишається багато гарної гри у снукер. Я вірю в снукер 900, що це захоплюючий снукер. Якщо ви хочете класичного снукера, йдіть грати в тур WST, це Формула-1. Це складно, вам доведеться справді викладатися на повну".

Снукер 900 (Snooker 900) – це динамічна версія класичного снукера, де кожен фрейм триває рівно 15 хвилин (900 секунд). Перемагає гравець, який набрав більше очок на момент закінчення ліміту часу.

Таймер на удари: Гравцям дається обмежений час виконання кожного удару (наприклад, від 15 до 20 секунд), що прискорює темп гри.

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