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Визначилися суперники Бойка на другому етапі Championship League

Руслан Травкін — 7 липня 2026, 02:36
Визначилися суперники Бойка на другому етапі Championship League
Юліан Бойко
WST

Український снукерист Юліан Бойко дізнався суперників на другому етапі Championship League.

Він зіграє в групі D, де його опонентами будуть Чжоу Юелун (Китай), Ноппон Саенгкхам (Таїланд) і Скотт Дональдсон (Шотландія).

Матчі відбудуться 11 липня. Всі поєдинки приймає "Маттіолі Арена" в Лестері. 

На першому етапі рейтингової ліги формуються 32 групи по 4 гравці. Далі проходить лише переможець. Ці 32 снукеристи формують нові 8 квартетів. До наступної стадії пробивається також лише тріумфатор. 

Зазначимо, що українець виграв групу №4. Михайло Ларков і Антон Казаков у своїх четвірках посіли третю сходинку. 

Незабаром на "Чемпіоні" вийде інтерв'ю Юліана, в якому він поділився думками про свій успішний старт на цьому турнірі. 

снукер Юліан Бойко

Юліан Бойко

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