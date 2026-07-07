Визначилися суперники Бойка на другому етапі Championship League

Український снукерист Юліан Бойко дізнався суперників на другому етапі Championship League.

Він зіграє в групі D, де його опонентами будуть Чжоу Юелун (Китай), Ноппон Саенгкхам (Таїланд) і Скотт Дональдсон (Шотландія).

Матчі відбудуться 11 липня. Всі поєдинки приймає "Маттіолі Арена" в Лестері.

На першому етапі рейтингової ліги формуються 32 групи по 4 гравці. Далі проходить лише переможець. Ці 32 снукеристи формують нові 8 квартетів. До наступної стадії пробивається також лише тріумфатор.

Зазначимо, що українець виграв групу №4. Михайло Ларков і Антон Казаков у своїх четвірках посіли третю сходинку.

Незабаром на "Чемпіоні" вийде інтерв'ю Юліана, в якому він поділився думками про свій успішний старт на цьому турнірі.