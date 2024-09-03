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Зірковий новачок Арсенала визначився з ігровим номером

Микола Дендак — 3 вересня, 20:54
Зірковий новачок Арсенала визначився з ігровим номером
Рахім Стерлінг
Getty Images

Новачок Арсенала Рахім Стерлінг виступатиме в лондонському клубі під 30-м номером.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Попередніми власниками цього номера були Едді Нкетія (2019-2022 роки) та Метт Тернер (2022-2024 роки).

Стерлінг буде виступати за "канонірів" на правах оренди з Челсі. 29-річний футболіст перейшов до "пенсіонерів" влітку 2022 року. "Сині" купили його в Манчестер Сіті за 55 млн євро. За два сезони Рахім забив 19 голів за 81 матч.

Нагадаємо, раніше український гравець Арсенала Олександр Зінченко змінив свій ігровий номер.

Арсенал (Лондон) Рахім Стерлінг

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