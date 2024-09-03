Зірковий новачок Арсенала визначився з ігровим номером

Новачок Арсенала Рахім Стерлінг виступатиме в лондонському клубі під 30-м номером.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Попередніми власниками цього номера були Едді Нкетія (2019-2022 роки) та Метт Тернер (2022-2024 роки).

New home. New number.



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Стерлінг буде виступати за "канонірів" на правах оренди з Челсі. 29-річний футболіст перейшов до "пенсіонерів" влітку 2022 року. "Сині" купили його в Манчестер Сіті за 55 млн євро. За два сезони Рахім забив 19 голів за 81 матч.

Нагадаємо, раніше український гравець Арсенала Олександр Зінченко змінив свій ігровий номер.