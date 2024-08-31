Мінус конкурент для Мудрика: Арсенал орендував у Челсі вінгера збірної Англії

Лондонський Арсенал оголосив про оренду на сезон-2024/25 вінгера Челсі та збірної Англії Рахіма Стерлінга.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Raheem Sterling 🤝 The Arsenal — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024

29-річний футболіст перейшов до Челсі влітку 2022 року. "Сині" купили його у Манчестер Сіті за 55 млн євро. За два сезони Рахім забив 19 голів за 81 матч.

Стерлінг є вихованцем Ліверпуля, за який грав до літа 2015 року. У складі збірної Англії вінгер відзначився 20 разів за 82 поєдинки. Портал Transfermarkt оцінює його в 35 млн євро.

Нагадаємо, що за Челсі грає українець Михайло Мудрик. "Аристократи" поповнять склад іншим атакувальним гравцем збірної Англії Джейдоном Санчо — футболіста орендують з Манчестер Юнайтед.