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Мінус конкурент для Мудрика: Арсенал орендував у Челсі вінгера збірної Англії

Руслан Травкін — 31 серпня, 10:03
Мінус конкурент для Мудрика: Арсенал орендував у Челсі вінгера збірної Англії
Рахім Стерлінг (ліворуч)
x.com/Arsenal

Лондонський Арсенал оголосив про оренду на сезон-2024/25 вінгера Челсі та збірної Англії Рахіма Стерлінга.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

29-річний футболіст перейшов до Челсі влітку 2022 року. "Сині" купили його у Манчестер Сіті за 55 млн євро. За два сезони Рахім забив 19 голів за 81 матч.

Стерлінг є вихованцем Ліверпуля, за який грав до літа 2015 року. У складі збірної Англії вінгер відзначився 20 разів за 82 поєдинки. Портал Transfermarkt оцінює його в 35 млн євро.

Нагадаємо, що за Челсі грає українець Михайло Мудрик. "Аристократи" поповнять склад іншим атакувальним гравцем збірної Англії Джейдоном Санчо — футболіста орендують з Манчестер Юнайтед.

Арсенал (Лондон) Футбольні трансфери Челсі Рахім Стерлінг

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