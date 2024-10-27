Зірковий новачок Роми може покинути клуб у січні

Іменитий центральний захисник Роми Матс Гуммельс може покинути клуб підчас січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

35-річний німець перейшов до Роми на початку вересня на правах вільного агента, проте з того часу жодного разу так і не з’явився на полі в офіційному матчі. Очікувалося, що Гуммельс дебютує за столичний клуб у поєдинку третього туру Ліги Європи проти Динамо Київ (перемога з рахунком 1:0), проте центрбек знову провів усю гру на лаві запасних.

Контракт німця з Ромою розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 5 мільйонів євро.

Раніше головний тренер Роми Іван Юрич пояснив, чому Гуммельс досі не дебютував за римський клуб.