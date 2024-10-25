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Тренер Роми пояснив, чому Гуммельс досі не дебютував за клуб

Олег Дідух — 25 жовтня, 22:56
Тренер Роми пояснив, чому Гуммельс досі не дебютував за клуб
Матс Гуммельс
ФК Рома

Головний тренер Роми Іван Юрич після перемоги 1:0 над Динамо Київ у третьому турі Ліги Європи пояснив, чому зірковий німецький захисник Матс Гуммельс досі не дебютував за команду.

Хорватського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Я відповідальний за це, я розглядаю Матса як дублера Евана Н’Діка. Гуммельс ще отримає свої шанси", – заявив Юрич.

Нагадаємо, дебют Гуммельса у складі римського клубу планувався саме на матч проти Динамо, про що говорив і сам гравець. Проте, у цьому поєдинку німець так і залишився на лаві запасних попри те, що Рома використала лише 4 заміни з 5 можливих.

35-річний німець перейшов у Рому на правах вільного агента 4 вересня і досі не взяв участі у жодному офіційному матчі.

Динамо Київ Ліга Європи-2024/25 Матс Гуммельс Іван Юрич

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