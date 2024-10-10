Легендарний захисник дебютує за Рому в матчі проти Динамо

Знаменитий німецький захисник Матс Гуммельс, скоріше за все, дебютує за Рому в матчу Ліги Європи проти Динамо Київ.

Про це повідомляє RomaPress, посилаючись на Il Tempo.

Гуммельс перейшов до Роми на правах вільного агента 4 вересня, проте з того часу так і не зіграв жодного офіційного матчу за "Вовків". Зараз 35-річний ветеран уже набрав хорошу фізичну форму і готовий вперше вийти на поле уже після поточної паузи на матчі національних збірних.

При цьому, головний тренер Роми Іван Юрич, скоріше за все, не ризикне випустити Гуммельса на матч Серії А проти міланського Інтера, який відбудеться 20 жовтня. Тому дебют центрбека очікується у матчі третього туру Ліги Європи проти Динамо Київ 24 жовтня.