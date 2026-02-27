Кохана лідера Челсі похизувалася гарячими знімками з відпочинку у Дубаї

Кохана зірки Челсі Коула Палмера, модель та інфлюенсерка Олівія Холдер, знову прикувала до себе увагу підписників.

Дівчина футболіста опублікувала в Instagram серію сторіс, де постала у сміливому чорному образі. Відвертий лук одразу викликав хвилю реакцій серед її аудиторії, яка налічує понад 18 тисяч підписників.

Напередодні закохані разом відпочивали у Дубаї, де футболіст збірної Англії організував для обраниці переліт першим класом та вечерю у престижному ресторані.

Спільні фото з подорожі набрали майже 15 тисяч лайків, а фанати Челсі активно коментували публікації, захоплюючись парою і красою дівчини.

Раніше повідомлялося, що відома фанатка Манчестер Юнайтед та модель сайту для дорослих зголосилася виконати будь-яке завдання від фанатів після голу форварда "червоних дияволів".