Кохана лідера Челсі похизувалася гарячими знімками з відпочинку у Дубаї
Кохана зірки Челсі Коула Палмера, модель та інфлюенсерка Олівія Холдер, знову прикувала до себе увагу підписників.
Дівчина футболіста опублікувала в Instagram серію сторіс, де постала у сміливому чорному образі. Відвертий лук одразу викликав хвилю реакцій серед її аудиторії, яка налічує понад 18 тисяч підписників.
Напередодні закохані разом відпочивали у Дубаї, де футболіст збірної Англії організував для обраниці переліт першим класом та вечерю у престижному ресторані.
Спільні фото з подорожі набрали майже 15 тисяч лайків, а фанати Челсі активно коментували публікації, захоплюючись парою і красою дівчини.
Раніше повідомлялося, що відома фанатка Манчестер Юнайтед та модель сайту для дорослих зголосилася виконати будь-яке завдання від фанатів після голу форварда "червоних дияволів".