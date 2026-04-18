Лідер Челсі дав оцінку тренеру команди Росеньору
Головна зірка лондонського Челсі Коул Палмер позитивно відгукується про головного тренера команди Ліама Росеньйора.
Його слова передає The Guardian.
Вінгер вважає його чудовим тренером і додав, що якщо дати Росеньйору більше часу та підсилити команду деякими футболістами, то Челсі вийде на новий рівень.
"Коли тренера призначають посеред сезону, у нього немає передсезонної підготовки, майже немає часу на тренування. Уся увага зосереджена лише на матчах. Але тренер хороший.
Якщо ми, як гравці, будемо виступати на тому рівні, на якому маємо, і якщо клуб підсилиться потрібними футболістами, то він разом із нами як командою зможе виконати серйозну роботу", – сказав Палмер.
Нагадаємо, Ліам Росеньйор підписав контракт з Челсі на 6,5 років, на початку січня замінивши на цій посаді Енцо Мареску.
"Пенсіонери" наразі перебувають у боротьбі за Лігу чемпіонів та йдуть на 6-му місці в турнірній таблиці. Сьогодні, 18 квітня, команда зустрінеться з Манчестер Юнайтед, який йде третім.
