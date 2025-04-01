Зірка Баварії може завершити кар’єру наприкінці сезону

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Томас Мюллер може завершити кар’єру гравця наприкінці поточного сезону та стати телеекспертом.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Контракт Мюллера з Баварією завершується наприкінці поточного сезону, нової угоди клуб пропонувати не планує. У Томаса є варіант продовження кар’єри в МЛС, проте він також отримав пропозицію стати експертом на телебаченні.

Остаточного рішення щодо свого майбутнього 35-річний ветеран ще не ухвалив.

Мюллер виступає за Баварію протягом всієї своїй професійної кар’єри – з 2009 року. Двічі (в 2013 і 2020 роках) вигравав із командою Лігу чемпіонів. У поточному сезоні на рахунку німця 5 голів і 5 асистів у 35 матчах у всіх турнірах.