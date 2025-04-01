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Зірка Баварії може завершити кар’єру наприкінці сезону

Олег Дідух — 1 квітня 2025, 17:17
Зірка Баварії може завершити кар’єру наприкінці сезону
Томас Мюллер
Getty Images

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Томас Мюллер може завершити кар’єру гравця наприкінці поточного сезону та стати телеекспертом.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Контракт Мюллера з Баварією завершується наприкінці поточного сезону, нової угоди клуб пропонувати не планує. У Томаса є варіант продовження кар’єри в МЛС, проте він також отримав пропозицію стати експертом на телебаченні.

Остаточного рішення щодо свого майбутнього 35-річний ветеран ще не ухвалив.

Мюллер виступає за Баварію протягом всієї своїй професійної кар’єри – з 2009 року. Двічі (в 2013 і 2020 роках) вигравав із командою Лігу чемпіонів. У поточному сезоні на рахунку німця 5 голів і 5 асистів у 35 матчах у всіх турнірах.

Баварія Томас Мюллер

Томас Мюллер

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