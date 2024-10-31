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Готується до переходу в Інтер Маямі? Неймар придбав земельну ділянку у Флориді

Олег Дідух — 31 жовтня, 14:54
Готується до переходу в Інтер Маямі? Неймар придбав земельну ділянку у Флориді
Неймар
Getty Images

Зірковий форвард Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар придбав земельну ділянку у Флориді.

Про це повідомляє місцеве видання Miami Herald.

За їхньою інформацією, 32-річний нападник став власником земельної ділянки площею майже 4 тисячі метрів квадратним на побережжі. Покупка обійшлась Неймару в 26 мільйонів доларів. Вже затверджений план будівництва на ділянці будинку, який спроектувала британська компанія Elicyon.

Придбання Неймаром ділянки у Флориді може бути пов’язане з чутками про перехід бразильця до Інтер Маямі, де вже виступають його колишні партнери по Барселоні: Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс і Жорді Альба.

Нещодавно зірковий форвард вперше за рік вийшов на поле в офіційному матчі. Це сталося у поєдинку третього туру Ліги чемпіонів Азії між Аль-Айном з ОАЕ та Аль-Хілялем із Саудівської Аравії.

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