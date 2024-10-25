Легендарне тріо "МСН" може відновитися: Неймаром цікавиться Інтер Маямі

Зірковий бразильський форвард Неймар взимку може стати гравцем американського Інтер Маямі.

Про це повідомляє журналіст видання 1Castksa Тарік Аль-Науфал.

За інформацією джерела, американський клуб вже надсилав першу офіційну пропозицію представникам бразильця.

Зазначимо, що за Інтер Маямі грають колишні одноклубники Неймара в Барселоні – Луїс Суарес та Ліонель Мессі. Втрьох вони створили легендарне тріо, яке отримало назву "МСН".

Нагадаємо, Неймар весь сезон-2023/24 провів поза полем, оскільки відновлювався від травми хрестоподібних зв'язок коліна, яку він отримав граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2026.

Нещодавно зірковий бразилець вперше за рік вийшов на поле в офіційному матчі. Це сталося у поєдинку третього туру Ліги чемпіонів Азії між Аль-Айном з ОАЕ та Аль-Хілялем із Саудівської Аравії.