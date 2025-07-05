Аль-Хіляль має намір зробити ще одну пропозицію Осімхену

Нападник Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен може перейти до саудівського Аль-Хіляля.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Після підписання лівого захисника Мілана Тео Ернандеса саудити почнуть працювати над трансфером нігерійця.

Аль-Хіляль зробить нову пропозицію Осімхену щодо переходу. Наполі вже дав зелене світло на перехід гравця у літнє трансферне вікно.

Раніше стало відомо, що нігерійський форвард відхилив пропозицію із Саудівської Аравії та хоче продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Наполі та Аль-Хіляль вже досягли домовленості щодо трансферу, сума якого мала скласти 75 мільйонів євро. Проте сам Осімхен після тривалих роздумів вирішив відхилити пропозицію із Саудівської Аравії, яка могла приносити йому 35 мільйонів євро на рік.

Минулий сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.