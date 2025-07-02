Осімхен хоче повернутися у Серію А

Нападник Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен хоче продовжити кар'єру в туринському Ювентусі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Наполі не хоче підсилювати конкурента по чемпіонату та хотів продати форварда за кордон. Проте Осімхен нещодавно відхилив пропозицію клубів із Саудівської Аравії та заявив, що хоче перейти в Ювентус.

Туринці у випадку зриву трансферу нігерійця переключаться на Матео Ретегі з Аталанти. також у сфері їх інтересів перебуває Віктор Дьокереш із португальського Спортингу.

Минулий сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.