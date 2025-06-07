Осімхен зможе заробити понад 100 млн за контрактом у Саудівській Аравії
Віктор Осімхен
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Саудівський Аль-Хіляль погодив умови особистого контракту із нападником Наполі Віктором Осімхеном.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нігерійський форвард підпише контракт до 2029 року із зарплатнею в 35 млн євро за сезон.
Раніше повідомлялося, що Аль-Хілялю доступна сума викупу гравця із Наполі в розмірі 75 млн євро і трансфер погодив новий головний тренер команди Сімоне Індзагі.
Поточний сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.