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Осімхен зможе заробити понад 100 млн за контрактом у Саудівській Аравії

Станіслав Лисак — 7 червня 2025, 10:05
Віктор Осімхен
Віктор Осімхен
Getty Images

Саудівський Аль-Хіляль погодив умови особистого контракту із нападником Наполі Віктором Осімхеном.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нігерійський форвард підпише контракт до 2029 року із зарплатнею в 35 млн євро за сезон.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хілялю доступна сума викупу гравця із Наполі в розмірі 75 млн євро і трансфер погодив новий головний тренер команди Сімоне Індзагі.

Поточний сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.

Аль-Хіляль Наполі Віктор Осімхен

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