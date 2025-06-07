Осімхен зможе заробити понад 100 млн за контрактом у Саудівській Аравії

Саудівський Аль-Хіляль погодив умови особистого контракту із нападником Наполі Віктором Осімхеном.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нігерійський форвард підпише контракт до 2029 року із зарплатнею в 35 млн євро за сезон.

#AlHilal has agreed personal terms with Victor #Osimhen for a contract until 2029 with a salary of €35M/year. #transfers https://t.co/mHu49VO6pl — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2025

Раніше повідомлялося, що Аль-Хілялю доступна сума викупу гравця із Наполі в розмірі 75 млн євро і трансфер погодив новий головний тренер команди Сімоне Індзагі.

Поточний сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.