Змусив блогера робити берпі: лідер Динамо виграв парі у Тіктокера, відзначившись голом у матчі

Нападник Динамо Владислав Ванат виграв парі у блогера, змусивши того робити фізичні вправи.

Український футболіст напередодні побився об заклад, що зможе забити гол у матчі УПЛ проти Оболоні (3:0) і таки виконав свою обіцянку.

Вже після матчу блогер дочекався Ваната, привітавши з перемогою і почавши "відпрацьовувати" свою поразку.

"Що за сосиска?" – прокоментував потуги Тіктокера форвард.

На цьому відео не закінчилось і блогер запропонував нове парі. Цього разу на кону стоїть 20 берпі і Ванат буде змушений забити у ворота Шахтаря у наступному матчі.

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Нагадаємо, Динамо зіграє з "гірниками" у неділю, 27 квітня. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 18:00 за Києвом.

Напередодні Ванат розповів, за скільки зібрав собі ігровий комп'ютер, взявши участь у невеликому опитуванні.