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Красиво жити не заборониш: лідер Динамо розповів, скільки коштує його комп'ютер

Богдан Войченко — 8 квітня 2025, 10:14
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Красиво жити не заборониш: лідер Динамо розповів, скільки коштує його комп'ютер

Форвард Динамо Київ Владислав Ванат став учасником опитування у Тіктоці, в якому він поділився власною думкою щодо комп'ютерів.

Футболіст одразу заявив, що ПК має коштувати до 100 тисяч гривень, проте, коли в нього поцікавилися вартістю комп'ютера, Владислав сором'язливо заявив: "Трохи більше 100 тисяч".

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Також Ванат зізнався, що ніколи б не пограв би у Dota 2. Натомість обрав Counter Strike в якості єдиної гри, в яку б він "рубився" до кінця життя.

У кінці ролика ведуча зробила щедрий подарунок Владиславу, вручивши йому пакет із комп'ютерною периферією, який оцінюється більш ніж у 10 тисяч гривень.

@compx.ua До нас завітав Владислав Ванат на збірку ПК і поділився деякими своїми думками #compx #пк #футбол ♬ оригінальний звук - COMPX - Комп'ютерний магазин

Що стосується футбольних здобутків, цього сезону на рахунку Ваната 13 голів і 3 результативні передачі в 21 матчі УПЛ.

Раніше Трубін показав, як проводить свій вихідний за грою у CS2.

ВІДЕО Динамо Київ Владислав Ванат