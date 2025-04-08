Красиво жити не заборониш: лідер Динамо розповів, скільки коштує його комп'ютер

Форвард Динамо Київ Владислав Ванат став учасником опитування у Тіктоці, в якому він поділився власною думкою щодо комп'ютерів.

Футболіст одразу заявив, що ПК має коштувати до 100 тисяч гривень, проте, коли в нього поцікавилися вартістю комп'ютера, Владислав сором'язливо заявив: "Трохи більше 100 тисяч".

Також Ванат зізнався, що ніколи б не пограв би у Dota 2. Натомість обрав Counter Strike в якості єдиної гри, в яку б він "рубився" до кінця життя.

У кінці ролика ведуча зробила щедрий подарунок Владиславу, вручивши йому пакет із комп'ютерною периферією, який оцінюється більш ніж у 10 тисяч гривень.

Що стосується футбольних здобутків, цього сезону на рахунку Ваната 13 голів і 3 результативні передачі в 21 матчі УПЛ.

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