Зірки Динамо зіграли зі школярами та стали обличчями модної колекції одягу культових блогерів

Футболісти Динамо Максим Дячук, Олександр Піхальонок, Назар Волошин і Владислав Кабаєв взяли участь у незвичному проєкті, який об’єднав спорт і стиль.

Гравці долучились до презентації нової колекції одягу "Квадрат" від українських брендів Syndicate та Optimus Gang, і зробили це по-особливому.

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Щоб передати дух справжнього дворового футболу, динамівці вийшли на імпровізоване поле разом із дітьми. Без пафосу та без камер – лише м’яч, футболки і та сама атмосфера, якою пахне кожен футбольний двір.

Нагадаємо, напередодні Динамо обіграло на виїзді Інгулець (4:0), наблизившись до чемпіонства. Завдяки цій перемозі кияни набрали 67 очок і продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Шахтар втратив теоретичні шанси на захист чемпіонського титулу.