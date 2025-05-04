Зірки Динамо зіграли зі школярами та стали обличчями модної колекції одягу культових блогерів
Футболісти Динамо Максим Дячук, Олександр Піхальонок, Назар Волошин і Владислав Кабаєв взяли участь у незвичному проєкті, який об’єднав спорт і стиль.
Гравці долучились до презентації нової колекції одягу "Квадрат" від українських брендів Syndicate та Optimus Gang, і зробили це по-особливому.
Щоб передати дух справжнього дворового футболу, динамівці вийшли на імпровізоване поле разом із дітьми. Без пафосу та без камер – лише м’яч, футболки і та сама атмосфера, якою пахне кожен футбольний двір.
Нагадаємо, напередодні Динамо обіграло на виїзді Інгулець (4:0), наблизившись до чемпіонства. Завдяки цій перемозі кияни набрали 67 очок і продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Шахтар втратив теоретичні шанси на захист чемпіонського титулу.