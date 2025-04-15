Андрій Миколайович не одобрює: диктор стадіону Кривбаса підколов Ярмоленка під час заміни

Ветерану Динамо Андрію Ярмоленку все ще відгукується інцидент із виховною бесідою фаната.

Під час матчу УПЛ проти Кривбаса (2:0) диктор стадіону вирішив підколоти 35-річного футболіста під час заміни.

Оголошуючи заміну, представник криворізького клубу повністю вимовив ім'я, прізвище та по по-батькові легенди "біло-синіх".

" Замість Андрія Миколайовича Ярмоленка на поле зʼявився Крістіан Біловар", – сказав диктор.

@fc_kryvbas Завжди треба бути в тренді. Замість Андрія Миколайовича Ярмоленка на поле зʼявився Крістіан Біловар 😉 ♬ оригінальний звук - ФК КРИВБАС \\\\\\ FC KRYVBAS

Нагадаємо, під час матчу проти Руха Андрій Ярмоленко публічно насварив 14-річного хлопчика за те, що він назвав його "Ярмолою".

Пізніше донецький Шахтар не втратив можливості пожартувати над цим, записавши кумедне відео з Андрієм Пятовим. Також чинний чемпіон УПЛ випустив провокативні футболки у відповідь на скандал лідера киян.

Після одного з матчів чемпіонату України Ярмоленко не витримав і виступив із публічною заявою, зізнавшись, що не хотів образити хлопчика, а лише жадав поваги до себе.

Раніше повідомлялося, що Динамо гарантувало собі участь в єврокубках сезону-2025/26.