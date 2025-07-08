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Ювентус планує зберегти вінгера ПСЖ на наступний сезон

Олександр Булава — 8 липня 2025, 11:28
Ювентус планує зберегти вінгера ПСЖ на наступний сезон
Коло-Муані
Ювентус

Туринський Ювентус не буде змінювати своїх планів щодо вінгера ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Італійський клуб працює над новою угодою з паризьким клубом - йдеться про оренду з опцією викупу гравця. Повертатися до Парижу 26-річний французький нападник не хоче та прагне залишитися у Турині попри інтерес двох клубів Англійської Прем'єр-ліги.

У складі Ювентуса Коло Муані взяв участь у 33 матчах у всіх турнірах, відзначившись у них 10 голами та 2 асистами.

Контракт 26-річного нападника збірної Франції з ПСЖ діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.

Раніше Ювентус оголосив про трансфер канадського нападника, який двічі забивав збірній України.

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