Ювентус планує зберегти вінгера ПСЖ на наступний сезон

Туринський Ювентус не буде змінювати своїх планів щодо вінгера ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Італійський клуб працює над новою угодою з паризьким клубом - йдеться про оренду з опцією викупу гравця. Повертатися до Парижу 26-річний французький нападник не хоче та прагне залишитися у Турині попри інтерес двох клубів Англійської Прем'єр-ліги.

У складі Ювентуса Коло Муані взяв участь у 33 матчах у всіх турнірах, відзначившись у них 10 голами та 2 асистами.

Контракт 26-річного нападника збірної Франції з ПСЖ діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.

Раніше Ювентус оголосив про трансфер канадського нападника, який двічі забивав збірній України.