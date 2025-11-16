В стилі "Зоряних війн": лідер збірної України зіграє з Ісландією в унікальних бутсах
Збірна України готується до важливого матчу проти Ісландії, а в роздягальні команди – справжній сюрприз для фанатів кіно!
Українська асоціація футболу оприлюднила фото ексклюзивних бутсів, виконаних у стилі культової саги "Зоряних війн".
На одній бутсі зображений знаменитий Майстер Йода, символ мудрості та сили, а на іншій – Енакін Скайвокер, один із найяскравіших і найнебезпечніших персонажів всесвіту Джорджа Лукаса.
Ймовірним власником унікального екіпірування є вінгер Жирони та один із лідерів збірної України Віктор Циганков, який є великим шанувальником кіносаги.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться вирішальний матч кваліфікації на ЧС-2026 Україна – Ісландія. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок. Для виходу в плейоф кваліфікації ЧС-2026 підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати ісландців.