Лідер збірної України отримав особливу карту в EA FC 26 напередодні матчу зі Швецією

Напередодні міжнародної паузи у футбольному симуляторі EA FC 26 з'явився новий контент, який особливо зацікавить українських фанатів.

Розробники з EA Sports додали в режим Ultimate Team спеціальне Showdown SBC, присвячене майбутньому матчу між Україною та Швецією у відборі до ЧС-2026.

Головними героями стали Віктор Циганков та Віктор Ліндельоф. SBC складається лише з двох складів і оцінюється приблизно у 50 тисяч монет, що робить його доволі доступним для більшості гравців.

Головна "фішка" – динамічні апгрейди: якщо Україна чи Швеція переможе, то картка Циганкова чи Ліндельофа отримає +2 до рейтингу, у разі нічиєї в основний час обидві картки отримають +1.

Таким чином, результат реального матчу безпосередньо вплине на ігрові картки, що додає ще більше інтриги як фанатам футболу, так і гравцям Ultimate Team.

Нагадаємо, Матч зі Швецією відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45. Текстову трансляцію поєдинку проведе "Чемпіон".

У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.