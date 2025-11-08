В стилі джедая: Циганков креативно відсвяткував перший гол у сезоні

Український вінгер Жирони Віктор Циганков нарешті відкрив рахунок своїм голам у новому сезоні Ла Ліги, і зробив це з фантастичним розмахом!

У матчі 12-го туру проти Алавеса (1:0) 27-річний футболіст забив перший м'яч зустрічі, головою замкнувши точний навіс з лівого флангу від Браяна Хіля. Та справжній фурор викликав не лише сам гол, а й його святкування.

Goal! Girona 1, Alaves 0.



Циганков дістав синій світловий меч із "Зоряних війн" і, немов справжній джедай, урочисто підняв його над головою, розмахуючи перед трибунами.

Зазначимо, завдяки цій перемозі каталонці принаймні тимчасово залишили зону вильоту, піднявшись на 16 місце.

Раніше повідомлялося, що Циганков отримав виклик від Сергія Реброва на матчі збірної України проти Франції та Ісландії.