Шанси 50 на 50: наставник збірної Швеції – про майбутній матч проти України в межах плейоф відбору на ЧС-2026

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти України у межах плейоф кваліфікації на чемпіонату світу-2026, оцінивши шанси обох команд пройти далі, як 50 на 50.

Його слова наводить SWEDEN HERALD

"Я маю уявлення про те, як ми повинні грати і що нам потрібно зробити, щоб перемогти. Я розглядаю цей матч як "50 на 50". Україна має стабільність і різноманітну атакувальну гру. Вони намагаються швидко повертати м'яч або глибоко оборонятися. Вони добре використовують простір за лінією оборони, ширину поля та навіси.

Також треба переконатися, що всі в порядку після матчів на вихідних, а потім підготуватися якнайкраще, щоб гравці могли вийти на поле і провести чудовий матч", – сказав Поттер.

Матч відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах. Також текстову трансляцію поєдинку проведе Чемпіон.

Востаннє збірні зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.