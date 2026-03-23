Знаходжуся у хорошій формі: Піхальонок – про матч зі Швецією у відборі на ЧС-2026

Олександр Булава — 23 березня 2026, 22:33
Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок розповів про підготовку до матчу плейоф відбору на чемпіонат світу проти Швеції.

Про це він сказав у коментарі ВЗБІРНА.

"Трохи поговорили із Сергієм Ребровим. У нас була вже така маленька теорія і він усім казав щось.

Окремо про роль ще не розмовляли, але він сказав, щоб всі були готові на 100%, тому що на кожній позиції по два гравці – якщо з кимось щось трапиться, щоб усі були готові", – сказав гравець.

Також Піхальонок оцінив свою форму.

"Я знаходжуся у хорошій формі і сподіваюся, що буде ще краще, тому багато часу зараз приділяю собі і намагаюся тренуватися ще з більшою віддачею, щоб бути якомога в своїй найкращій формі", – розповів Піхальонок.

Матч зі Швецією відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45. Текстову трансляцію поєдинку проведе Чемпіон.

Востаннє збірні зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.

