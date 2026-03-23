Бондар: Такі нападники, як Дьокереш, не вибачають помилок

Центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Валерій Бондар поділився своєю думкою щодо нападника збірної Швеції Віктора Дьокереша, проти якого команді Сергія Реброва незабаром доведеться грати.

Слова захисника наводить Взбірна.

"Це топовий нападник, і, звісно, ти маєш бути сфокусований на 200 відсотків, Ти маєш бути готовим як фізично, так і психологічно до цієї дуелі.

Такі нападники не вибачають помилок, тому тут треба бути, як я сказав, сфокусованим на 200 відсотків, грати саме по цьому гравцю, робити все задля того, щоб його нейтралізувати і не дати йому використовувати його сильні якості на полі. А вже, я думаю, тренерський штаб підкаже нам, як діяти правильніше саме з цими гравцями", – заявив Бондар.