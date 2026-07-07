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Малиновський приступив до тренувань з Трабзонспором

Олег Дідух — 7 липня 2026, 13:22
Малиновський приступив до тренувань з Трабзонспором
Руслан Малиновський
ФК Трабзонспор

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський приступив до тренувань зі своїм новим клубом, Трабзонспором.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Напередодні, 6 липня, Трабзонспор розпочав підготовку до нового сезону під керівництвом головного тренера команди, Фатіха Текке. Для Малиновського це тренування стало першим із новою командою.

Зазначимо, що в Трабзонспорі виступає ще один українець, Арсеній Батагов. Через травму захисник із командою поки що не тренується.

Нагадаємо, влітку поточного року Малиновський перейшов у Трабзонспор із Дженоа на правах вільного агента, підписавши з турецьким клубом контракт на три роки. Раніше український хавбек розповів, хто допоміг йому ухвалити таке рішення.

Трабзонспор Руслан Малиновський

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