Зірковий вундеркінд знявся у рекламі відомо бренду, покатавшись на механічному бику
Молодий талант Барселони Ламін Ямал продовжує підкорювати світ не лише на футбольному полі, а й поза ним.
18-річний вінгер став новим обличчям збірної Іспанії у промокампанії Adidas, присвяченій Чемпіонату світу 2026 року.
У новій рекламі футболіст з'являється в оновленій формі Іспанії, створеній спеціально для майбутнього турніру. За задумом бренду, саме Ямал уособлює нове покоління "Ла Рохи" – молоде, амбітне й безстрашне.
Особливої популярності у соцмережах набрало кумедне відео знімального процесу, на якому Ямал катається на механічному бику, сміючись і намагаючись утриматися якомога довше.
Нагадаємо, цього сезону юний вінгер зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав шість результативних передач.
Останнім часом Ямала турбують проблеми з пахом, проте гравець відмовився від хірургічного втручання.
Також гравець Барселони повідомив про розрив стосунків з Нікі Ніколь – ЗМІ вже повідомили, що зірка каталонців знайшов собі нову дівчину.