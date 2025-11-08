Українська правда
Зірковий вундеркінд знявся у рекламі відомо бренду, покатавшись на механічному бику

Богдан Войченко — 8 листопада 2025, 11:14
Молодий талант Барселони Ламін Ямал продовжує підкорювати світ не лише на футбольному полі, а й поза ним.

18-річний вінгер став новим обличчям збірної Іспанії у промокампанії Adidas, присвяченій Чемпіонату світу 2026 року.

У новій рекламі футболіст з'являється в оновленій формі Іспанії, створеній спеціально для майбутнього турніру. За задумом бренду, саме Ямал уособлює нове покоління "Ла Рохи" молоде, амбітне й безстрашне.

Особливої популярності у соцмережах набрало кумедне відео знімального процесу, на якому Ямал катається на механічному бику, сміючись і намагаючись утриматися якомога довше.

Нагадаємо, цього сезону юний вінгер зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав шість результативних передач.

Останнім часом Ямала турбують проблеми з пахом, проте гравець відмовився від хірургічного втручання.

Також гравець Барселони повідомив про розрив стосунків з Нікі Ніколь – ЗМІ вже повідомили, що зірка каталонців знайшов собі нову дівчину.

