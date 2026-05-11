Решфорд: Барселона виграє багато трофеїв у майбутньому

Англійський вінгер Маркус Решфорд оцінив свої шанси залишитися у Барселоні та заявив, що у цієї команди великі перспективи.

Слова футболіста наводить Mundo Deportivo.

"Я не знаю, чи залишуся… Якби я був чарівником, то залишився б. Я прийшов у Барселону, щоб перемагати, і мій намір — продовжувати перемагати. Команда неймовірна. Ця команда виграє багато трофеїв у майбутньому, і бути частиною цього було б дуже особливим. Побачимо", – заявив вінгер.

Напередодні Барселона обіграла Реал 2:0 та достроково стала чемпіоном Іспанії. Саме Решфорд відкрив рахунок у матчі.

Англієць виступає за Барселону на правах оренди, права на гравця належать Манчестер Юнайтед. У каталонців немає змоги викупити Решфорда, тому вони хочуть знову взяти його в оренду.