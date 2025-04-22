Побив коміка рушником: лідер Шахтаря завітав на гумористичне шоу українських блогерів

Хавбек Шахтаря Георгій Судаков весело провів вікенд, завітавши до українських блогерів.

Футболіст взяв участь з ютуберами "Леви на джипі" у веселому шоу "Клуб дилетантів", де треба виконувати певні завдання за неправильні відповіді.

На програму навіть завітав футболіст Оболоні Ростислав Тарануха, змінивши на один раунд коміка.

У кінці шоу Судаков навіть зумів виконати покарання для блогера, вдаривши його рушником.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 22-річного футболіста 11 голів і 4 асиста в 24 матчах УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Наполі може поборотися за хавбека Шахтаря із клубом АПЛ.

Напередодні дружина Судакова оголосила про вагітність.