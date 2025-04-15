CIES оновив вартість гравців УПЛ: Судаков – найдорожчий, Ваната оцінили у понад 20 млн
Георгій Судаков
ФК Шахтар
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory назвав десятку найдорожчих футболістів з Української Прем'єр-ліги.
Відповідний список опублікували у соцмережах організації.
Перше місце рейтингу очікувано посідає лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков. Його вартість оцінюється у 45,1 мільйона євро. Другу ж сходинку посідає нападник Динамо Владислав Ванат (21,6 млн), а замикає трійку вінгер "гірників" Кевін (17,2). Загалом же у рейтингу 7 гравців Шахтаря і три футболісти Динамо.
Топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ за версією CIES
- Георгій Судаков (Шахтар) – 45,1 млн євро;
- Владислав Ванат (Динамо) – 21,6 млн;
- Кевін (Шахтар) – 17,2 млн;
- Володимир Бражко (Динамо) – 16,0 млн;
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 14,8 млн;
- Тарас Михавко (Динамо) – 14,5 млн;
- Кауан Еліас (Шахтар) – 13,8 млн;
- Егіналду (Шахтар) – 12,3 млн;
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 11,8 млн;
- Марлон Гомес (Шахтар) – 11,0 млн.
Нагадаємо, нещодавно Transfermarkt оновив оціночну вартість гравців чемпіонату України після закриття зимового трансферного вікна. У топ-10 також опинилося 7 гравців Шахтаря і 3 з Динамо.