Йому треба мати більший вплив у плані голів та асистів: тренер Бенфіки – про Судакова
Наставник Бенфіки Марку Сілва на пресконференції після перемоги над Орхусом (3:1) у кваліфікації Ліги Європи висловився про Георгія Судакова.
Його слова передає O Jogo.
Фахівець після свого призначення головним тренером "орлів" почав довіряти українцю та ставити його в основний склад. При цьому він заявив, що очікує від півзахисника більшої результативності та впливу на гру команди.
"Я розумію питання статистики та впливу на гру. Він третій півзахисник, грає в більш висунутій зоні. Я розумію питання статистики, він це знає – йому треба мати більший вплив у плані голів та асистів. Проти Орхуса гадаю, що він провів позитивний матч. Ніхто не має гарантованого місця у складі, у нього є свої особливості, а таких гравців у нашому складі небагато.
Це залежить від результативності на тренуваннях і в матчах. Без м'яча він грав майже як другий півзахисник на більш глибокій позиції, а Рафа чи Престіанні не здатні цього робити. Рафа, який показав чудову гру, має інше позиціонування без м'яча. Таких, як Судаков, Аурснес чи Баррейро, більше немає", – сказав Сілва.
Зазначимо, що Бенфіка в новому сезоні в семи поєдинках уже забила 25 голів. У кожному з них в основному складі виходив Георгій Судаков, який поки має у своєму активі лише одну гольову передачу.
Матч-відповідь між Орхусом і Бенфікою відбудеться 27 серпня о 21:00 за київським часом. Переможець цієї пари зіграє у груповому етапі Ліги Європи.