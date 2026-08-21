Йому треба мати більший вплив у плані голів та асистів: тренер Бенфіки – про Судакова

Наставник Бенфіки Марку Сілва на пресконференції після перемоги над Орхусом (3:1) у кваліфікації Ліги Європи висловився про Георгія Судакова.

Його слова передає O Jogo.

Фахівець після свого призначення головним тренером "орлів" почав довіряти українцю та ставити його в основний склад. При цьому він заявив, що очікує від півзахисника більшої результативності та впливу на гру команди.

"Я розумію питання статистики та впливу на гру. Він третій півзахисник, грає в більш висунутій зоні. Я розумію питання статистики, він це знає – йому треба мати більший вплив у плані голів та асистів. Проти Орхуса гадаю, що він провів позитивний матч. Ніхто не має гарантованого місця у складі, у нього є свої особливості, а таких гравців у нашому складі небагато. Це залежить від результативності на тренуваннях і в матчах. Без м'яча він грав майже як другий півзахисник на більш глибокій позиції, а Рафа чи Престіанні не здатні цього робити. Рафа, який показав чудову гру, має інше позиціонування без м'яча. Таких, як Судаков, Аурснес чи Баррейро, більше немає", – сказав Сілва.

Зазначимо, що Бенфіка в новому сезоні в семи поєдинках уже забила 25 голів. У кожному з них в основному складі виходив Георгій Судаков, який поки має у своєму активі лише одну гольову передачу.

Матч-відповідь між Орхусом і Бенфікою відбудеться 27 серпня о 21:00 за київським часом. Переможець цієї пари зіграє у груповому етапі Ліги Європи.