Любовний трикутник: зірка італійського футболу завів стосунки одразу з двома дівчатами

Нападник Фіорентіни Мойзе Кін потрапив в любовний трикутник після того, як дві дівчини завітали на матч Серії А.

Як повідомляє GSM, під час гри між Фіорентіною та Інтером (1:2), яка відбулася 10 лютого, одразу дві жінки, пов’язані з форвардом, опинилися на трибунах.

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Індія Ноель та Федеріка Форнас’єро поділилися знімками зі стадіону, тим самим натякаючи, що прийшли подивитися на виступ Мойзе Кіна.

Схоже, що форвард Фіорентини має стосунки з обома дівчатами, проте деталі цієї романтичної інтриги залишаються загадкою. Відомо про його непрості взаємини з Індією, а вже зараз у медіапросторі з’явилися перші натяки на його зв’язок із Федерікою. В обох випадках дівчата опублікували схожі фото з однієї оселі, що лише підсилює здогадки фанатів та ЗМІ.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 24-річного футболіста 15 голів та 2 результативні передачі в 23 матчах Серії А. Контракт гравця з "фіалками" розрахований до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Кін спробував себе у ролі реп-виконавця, випустивши альбом під назвою "Chosen".