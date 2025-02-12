Любовний трикутник: зірка італійського футболу завів стосунки одразу з двома дівчатами
Нападник Фіорентіни Мойзе Кін потрапив в любовний трикутник після того, як дві дівчини завітали на матч Серії А.
Як повідомляє GSM, під час гри між Фіорентіною та Інтером (1:2), яка відбулася 10 лютого, одразу дві жінки, пов’язані з форвардом, опинилися на трибунах.
Індія Ноель та Федеріка Форнас’єро поділилися знімками зі стадіону, тим самим натякаючи, що прийшли подивитися на виступ Мойзе Кіна.
Схоже, що форвард Фіорентини має стосунки з обома дівчатами, проте деталі цієї романтичної інтриги залишаються загадкою. Відомо про його непрості взаємини з Індією, а вже зараз у медіапросторі з’явилися перші натяки на його зв’язок із Федерікою. В обох випадках дівчата опублікували схожі фото з однієї оселі, що лише підсилює здогадки фанатів та ЗМІ.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 24-річного футболіста 15 голів та 2 результативні передачі в 23 матчах Серії А. Контракт гравця з "фіалками" розрахований до літа 2029 року.
Раніше повідомлялося, що Кін спробував себе у ролі реп-виконавця, випустивши альбом під назвою "Chosen".